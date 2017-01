União joga por adeus com boa impressão

Se a última impressão é a que fica, o União Barbarense espera melhorar a imagem deixada em sua despedida na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, o Leão da 13 apenas cumpre tabela diante do Gênus (RO), às 17 horas, na Arena Capivari. Os dois times já estão eliminados, com duas derrotas em dois jogos.

Apesar disso, o duelo é tratado com importância pelos lados do alvinegro, já que alguns de seus jogadores despertaram a atenção de outros clubes e da própria comissão técnica profissional do União nas duas primeiras rodadas.

Para o treinador Rafael Chieregato, uma vitória pode abrir novas portas para os destaques do time na sequência da temporada. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Eramos os francos atiradores da chave. Caímos num grupo muito difícil, mas deixamos um lado positivo apesar das derrotas. Vários clubes já demonstraram interesse em nossos atletas e até mesmo a comissão técnica do União nos procurou. Mesmo não valendo uma classificação, esse jogo pode fazer uma diferença enorme na carreira dos meninos”, aposta o comandante.

Segundo ele, a derrota na estreia para o Capivariano, por 2 a 1, com gol sofrido aos 48 minutos do segundo tempo na sequência de um suposto pênalti não marcado para o Leão da 13, acabou definindo o destino da equipe, que já estava ciente que o São Paulo ficaria com uma das duas vagas da chave.

“Essa eliminação se deve muito por aquele jogo contra o Capivariano. Fomos muito superiores e a derrota, como aconteceu e diante de um concorrente direto, deixou um gosto muito amargo”, comenta Chieregato, que depois viu seu time levar 6 a 2 do São Paulo.

O Gênus foi goleado por 6 a 0 nos dois jogos que disputou. Apesar do interesse do União em contar com alguns dos atletas da equipe Sub-20 no elenco da Série A2, o clube não deve encontrar tanta facilidade na promoção dos juniores.

Isso porque a base unionista foi terceirizada e somente oito jogadores do elenco da Copinha têm vínculo com o próprio Leão da 13. Os atacantes Ródney e Jadson, por exemplo, que marcaram os três gols do time na competição, pertencem à empresa M2R, que comanda a base.

Ficha Técnica

GÊNUS: Gabriel Sarges; Eric, Luís Carlos, Eduardo Todinho e Lucas Teles; Élton, Luan Fernando, Erlison e Danilinho; Caio Leite e Jhenson. Técnico: Deutz Costa.

UNIÃO BARBARENSE: Igor; Fred, Leonardo Prock, Diego Bebê e Gabriel; Vinícius, Luvizzetto e Anderson; Paraná, Ródney e Jadson. Técnico: Rafael Chieregato.

ÁRBITRO: Antonio Carlos Santana.

LOCAL: Arena Capivari, às 17 horas, em Capivari (SP).