União Barbarense fará ‘peneira’ pré-Copinha

O União Barbarense promoverá uma “peneira” visando encontrar peças para a montagem de seu time para a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. A data da avaliação ainda não foi marcada, mas as inscrições já estão abertas na secretaria do clube social.

Garotos nascidos em 1998, 1999, 2000 e 2001 podem se cadastrar gratuitamente. No ato da inscrição, é necessário levar atestado médico e uma cópia do RG. A secretaria fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 18 horas.

Na semana passada, a diretoria do Leão da 13 enviou um ofício nas mãos do presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, confirmando o interesse do clube em disputar a próxima edição da Copa São Paulo.