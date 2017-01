União estreia disposto a manter marca histórica

Com um time todo reformulado em relação à última temporada, o União Barbarense começa a mostrar a sua nova cara a partir de hoje, quando inicia a caminhada no Campeonato Paulista da Série A2 contra o Rio Claro, às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. O Leão da 13 defende uma marca de 15 anos sem perder uma estreia de Paulista em casa.

Assim como no ano passado, a Série A2 terá novamente seis rebaixados e apenas os dois finalistas conquistarão o acesso. Para dificultar a missão, somente os quatro melhores da primeira fase vão para o mata-mata – no ano passado, foram oito, entre eles o União, que acabou eliminado pelo Mirassol nas quartas de final.

Foto: Cesar Greco - FOTOARENA

O responsável por comandar o Leão da 13 na árdua tarefa será Edson Leivinha, ainda desconhecido no interior paulista, mas que assumiu o clube credenciado por bons trabalhos na região Nordeste. Apesar da curta pré-temporada feita pela equipe, de apenas três semanas, o treinador pensa positivo e projeta o acesso como meta na competição.

“Nosso grupo está bastante motivado e o objetivo é buscar um resultado positivo na estreia para começar bem a competição. Sabemos que o Rio Claro manteve uma base do ano passado e tem muita qualidade, mas vamos procurar dar um algo a mais para nos superar. Vamos trabalhar dentro da nossa realidade, mas o objetivo é o acesso”, afirmou o técnico, à Rádio Brasil.

TESTES. Ao longo de sua preparação, o Leão da 13 disputou dois jogos-treino, quando empatou por 1 a 1 com o Paulista e foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0. A falta de entrosamento tende a ser um problema para a equipe nas primeiras rodadas, mas pelo menos o meio-campo contará com uma dupla acostumada a jogar junto: os volantes Fábio Gomes e Eduardo Eré, que atuaram lado a lado no Guarani de Juazeiro (CE) em 2016 e vieram por indicação de Leivinha, que também trabalhou no time cearense.

Para Eré, a sintonia com Fábio Gomes deve ajudar no começo da temporada. “Tivemos uma passagem muito boa no Guarani de Juazeiro, nos conhecemos bem, mas sabemos que aqui o nível de dificuldade é muito maior. Já joguei a Série A2 duas vezes, é uma competição difícil, complicada, mas acredito que se tivermos um equilíbrio no decorrer das rodadas seremos um forte candidato ao acesso”, disse.

Dos 26 jogadores contratados para a Série A2, o União só não poderá contar com um hoje. O zagueiro Baggio alegou dores musculares nos últimos treinamentos e será poupado.