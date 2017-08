União estende prazo sobre sede da Copa São Paulo

O União Barbarense conseguiu estender o prazo para oficializar à FPF (Federação Paulista de Futebol) a sua candidatura para uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em princípio, o clube deveria ter dado uma posição à entidade até ontem. Foto: Arquivo / O Liberal

No entanto, como ainda não conseguiu reunir todos os colaboradores necessários, ficou de se pronunciar até o fim do mês. O Leão da 13 tem trabalhado junto com a prefeitura para sediar uma das chaves do principal torneio de categorias de base do País no ano que Santa Bárbara vai completar 200 anos de fundação.

Os gastos de hospedagem, transporte e alimentação dos times que viriam jogar no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães são estimados em R$ 100 mil. O clube assegura que obteve parceiros para parte dos custos. A cidade já sediou a Copa São Paulo em 1997, 1998 e 2006.