União entrega plano de reforma do estádio

Dirigentes do União Barbarense e membros do grupo de apoio ao departamento de futebol do clube estiveram reunidos na manhã de ontem com representantes do Corpo de Bombeiros de Americana, na sede da corporação, para apresentação do novo projeto de reforma e adequação do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, que prevê a unificação com a parte social do Leão da 13.

De acordo com o empresário Edvaldo de Souza, membro do grupo de apoio, uma nova reunião amanhã prevê a apresentação do projeto para os dirigentes e membros do grupo que não estiveram na reunião, bem como a necessidade da demolição de uma das arquibancadas do estádio, o que seria um dos obstáculos em relação à aprovação de um projeto de readequação no espaço.

LEIA TAMBÉM: Em acordo da CBF com TV Brasil, contrato para jogos teve cláusula anticorrupção

Somente após este encontro é que o clube terá uma noção mais próxima dos custos reais da obra, que inicialmente foi estimada em R$ 200 mil. Em seguida, o projeto será protocolado no Corpo de Bombeiros e aguardará a aprovação.