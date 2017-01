União e Rio Branco conhecem tabela detalhada

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na tarde desta sexta-feira a tabela desmembrada das três primeiras divisões do Campeonato Paulista, já com as datas e horários solicitados pelos clubes e emissoras de TV que transmitirão as competições.

Na Série A2, o União Barbarense teve sua estreia confirmada para 28 de janeiro, em Santa Bárbara d’Oeste, às 16 horas, contra o Rio Claro. Ao longo da primeira fase, o Leão da 13 fará sete de seus nove jogos como mandante nas tardes de sábado, e apenas dois às quartas-feiras, às 20 horas.

Na A3, o Rio Branco também iniciará sua caminhada dia 28 às 16 horas, mas fora de casa, diante do Nacional. O reencontro do Tigre com sua torcida, no entanto, vai demorar. Na 2ª rodada, o alvinegro precisará cumprir uma punição de perda de mando de campo e precisará jogar contra a Portuguesa Santista, dia 4 de fevereiro, às 16 horas, a 70 quilômetros de Americana. O primeiro jogo do time no estádio Décio Vitta, em Americana, só será na 4ª rodada, diante do Marília, num sábado, dia 11, às 16 horas. A tabela da Série A3 reserva dez jogos com mando do Rio Branco na primeira fase, sendo seis aos sábados às 16 horas, dois aos domingos às 10 horas e dois às quartas-feiras às 20 horas.

NA TELINHA

Neste ano, a Série A2 voltará a ser exibida na TV por duas emissoras. Sportv e Rede Vida divulgaram os jogos escolhidos para compor suas grades até a 7ª rodada, totalizando 12 partidas com transmissão ao vivo no primeiro terço da competição, sendo duas do União Barbarense: contra o Oeste, pela 3ª rodada, e contra o Guarani, pela 6ª rodada, ambos fora de casa.