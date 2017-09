União deve ceder estádio para final do amador barbarense

Assim como fez nas últimas temporadas, o União Barbarense deve ceder o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães para realização da final do Campeonato Barbarense de Futebol Amador, entre Esmeralda e Real Vista Alegre, marcada para o dia 16, às 15h45. Como conta com o auxílio da prefeitura com transporte de jogadores e cessão de campos municipais, o Leão da 13 não deve cobrar aluguel.

No momento, o estádio tem demandado preocupações da diretoria unionista. Visando obter todos os laudos necessários para a Série A3 de 2018, o presidente Jairo Araújo se reuniu com o engenheiro Nathan Ferreira na manhã de ontem, quando concluiu o projeto para atender as melhorias exigidas pelo Corpo de Bombeiros, como a alteração na medida dos degraus da arquibancada de concreto. O projeto será repassado ao comando de São Paulo dos Bombeiros.

Nesta terça-feira, o GA (Grupo de Apoio) do União Barbarense concederá uma coletiva às 15 horas na sala de troféus do clube para falar sobre as melhorias no estádio, a busca por uma CND (Certidão Negativa de Débitos) e a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.