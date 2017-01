União desperdiça destaques da Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou nesta quarta-feira (25) e o União Barbarense ficará sem qualquer legado de seu time Sub-20. Apesar de ter caído na primeira fase da competição, a equipe teve alguns destaques individuais que acabaram sendo preteridos pela comissão técnica do time profissional, que jogará o Campeonato Paulista da Série A2, mas que foram lembrados por outros clubes.

O atacante Jadson, por exemplo, foi negociado com o Rio Ave, de Portugal, depois de ter sido rejeitado pela equipe principal do Leão da 13. O também atacante Rodney, artilheiro do time na Copinha com três gols, também deixará o clube – a diretoria ainda não revela o destino, mas assegura que o jogador tem outras propostas.

Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

Segundo Roger Silva, gestor da M2R, parceria que administra a base unionista até o fim de janeiro, o não aproveitamento dos destaques do Sub-20 se deu por desinteresse do próprio União. “O (Edson) Leivinha nem me procurou. Só o vi de vista, mas nunca tive contato com ele. O que aconteceu foi que o Emerson Melo (ex-diretor) tinha dito para a imprensa que não ia aproveitar ninguém da base. Quando ele falou isso, teve uma reação dos meninos que disseram que não iam ficar”, disse.

“Depois o Jairo (Araújo, presidente do clube) me procurou com interesse em aproveitar o Jadson e o Rodney, mas eles já estavam com propostas encaminhadas. No início o nosso pensamento era dar oportunidade no profissional para os nossos atletas, mas depois que disseram que não aproveitariam a base, os meninos tomaram seus rumos”, acrescentou o dirigente.

GESTÃO

A M2R era responsável por quase todo o elenco que disputou a Copa São Paulo. Apenas oito jogadores pertenciam ao Leão da 13, a maioria reservas. Na próxima semana, Roger Silva e Jairo Araújo se reunirão para negociar uma renovação da parceria na base. Sem contar com nenhum prata da casa, o União entra na reta final de sua preparação para a Série A2.

A estreia será neste sábado (28) contra o Rio Claro, às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Para este jogo, o técnico Edson Leivinha tem três dúvidas: o zagueiro Baggio e os atacantes Amauri e Saulo alegam dores musculares e devem ficar de fora.