União desiste de sediar Copa São Paulo em 2018

O União Barbarense desistiu de sediar um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. A decisão foi comunicada pela diretoria ontem à noite. Desde o início de agosto, o GA (Grupo de Apoio) do Leão da 13 vinha articulando com empresários e até com o prefeito Denis Andia (PV) a possibilidade de trazer a competição de volta a Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, os custos estimados em R$ 200 mil para hospedagem, transporte e alimentação de outros três times que viriam à cidade estiveram fora do alcance.

Uma nota foi repassada à imprensa para informar a desistência. “A presidência do União Barbarense e os integrantes do GA agradecem ao apoio do prefeito Denis Andia, referente à intenção de Santa Bárbara sediar a competição. Contudo, devido às dificuldades que surgiram recentemente relacionadas às adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros com relação às arquibancadas do estádio e também à exigência de CND (Certidão Negativa de Débitos) por parte da FPF (Federação Paulista de Futebol), resolveu-se abrir mão de ser uma das sedes da Copinha”, diz o texto.

Se sediasse um dos grupos, o União teria presença assegurada na Copinha. Como não vai mais sediar, o clube passa a depender de um convite da FPF para jogar em outra sede, o que ocorreu nas edições de 2016 e 2017. As preocupações com o estádio e a obrigatoriedade de CND para disputar a Série A3 do ano que vem também fizeram a diretoria unionista suspender temporariamente a busca por um novo treinador.