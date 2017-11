União define campos para pré-temporada

O União Barbarense reservou quatro campos municipais que serão cedidos pela Seme (Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste) para uso durante a pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A3. A preparação começará na próxima terça-feira (21). Foto: Arquivo / O Liberal

Após visita na manhã de ontem pelos principais centros esportivos da cidade, o presidente Jairo Araújo, o treinador Claudemir Peixoto e os membros do GA (Grupo de Apoio) Edvaldo Souza e Alessandro Vianna escolheram os campos dos bairros Cidade Nova e 31 de Março para os primeiros dias de preparação, e também o Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco, e o CSU (Centro Social Urbano), no Centro, para o mês de janeiro.

O secretário de Esportes, Vinicius Furlan, acompanhou os dirigentes do Leão da 13 durante a inspeção.

A escolha do União pelos campos da cidade para a sua pré-temporada se deu após recomendação do vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da FPF (Federação Paulista de Futebol), Coronel Isidro Suíta Martinez, que se mostrou preocupado com o estado do gramado do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães a poucos meses do início da Série A3. Por isso, até janeiro, o campo ficará coberto com areia de cava, para não sofrer com o período de chuvas fortes do fim de ano.