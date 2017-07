‘União de Craques’ reúne ídolos do esporte em Santa Bárbara

O jogo festivo “União de Craques” será realizado na tarde deste sábado, em evento com início às 14 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. A ação tem o objetivo de arrecadar fundos e alimentos para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste e para o próprio União Barbarense.

Entre os craques com presença confirmada estão os pentacampeões Edilson e Vampeta, além do comentarista Neto, e outros como o lateral Índio, os ex-zagueiros André Cruz e Nenê, os ex-São Paulo Muller e Pavão, o ex-volante Amaral e outros mais, além de ídolos do próprio União, como o meia Melinho e o ex-volante Cláudio Britto.

Em entrevista na manhã de ontem no Tivoli Shopping, uma das empresas apoiadoras do evento, o ex-atacante Edilson destacou a importância de participar de jogos beneficentes a entidades assistenciais, bem como a oportunidade de o torcedor barbarense ver mais de perto os craques do passado.