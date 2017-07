União conta com auxílio de prefeito para angariar recursos

Em busca de recursos para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 em 2018, a diretoria do União Barbarense voltou a se reunir com o prefeito Denis Andia (PV) em seu gabinete, na Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quarta-feira. A equipe de gestão apresentou a Andia o orçamento estipulado para a montagem do elenco, salários, encargos e despesas gerais como contas, taxas, viagens, alimentação e suplementação.

Cerca de R$ 1 milhão terá que ser angariado. Cientes de que a prefeitura não poderá injetar recursos num clube de futebol, os dirigentes do Leão da 13 apresentaram o projeto contando que Andia ao menos colabore no contato com empresas e comércios que possam negociar cotas de patrocínio.

Foto: Divulgação

“Detalhamos ao prefeito os valores que serão necessários, bem como a necessidade de patrocínios e apoios. Também foram abordados assuntos referentes às categorias de base e também a preocupação do União Barbarense com a situação da penhora do estádio Antonio Guimarães”, comentou o gerente de futebol, Edvaldo Souza.