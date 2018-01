União Barbarense volta a ser goleado na Copa SP

Com uma rodada de antecedência para o término da primeira fase, o União Barbarense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão da 13 perdeu para o Audax por 4 a 1, na tarde deste domingo, no estádio Professor José Liberatti, em Osasco, pela segunda rodada do torneio, seguindo zerado na pontuação do Grupo 23 – o alvinegro já havia sido goleado por 4 a 0 pelo Atlético Mineiro na estreia. A despedida da equipe na competição será quarta-feira, contra o Rio Branco (ES), às 14 horas.

Apesar de seus garotos terem mostrado vontade, mesmo com pouquíssimo tempo de preparação, já que o convite para o clube disputar a Copinha veio há exatamente uma semana, após a desistência do Fast, o União sentiu a falta de entrosamento e preparo físico quando encontrou adversários melhor preparados. O primeiro tempo do jogo deste domingo foi de domínio completo do Audax nos primeiros minutos, tanto que, logo aos 8, Kevin foi derrubado na área e Rafael Menezes converteu o pênalti, abrindo o placar.

Foto: Reprodução

Quase sem conseguir passar do meio-campo, o Leão da 13 viu seu goleiro Dorighello fazer bela defesa aos 15 minutos, em desvio de cabeça de Fabinho. O camisa 1 unionista, destaque absoluto do time barbarense no duelo, também salvou em chute cruzado de Rafael Menezes e rebote de William, aos 32, e num chute cara a cara de Rafael, aos 44. A única chance do União na primeira etapa ocorreu numa bobeada do goleiro Henrique, que se atrapalhou ao sair jogando com os pés e quase foi desarmado por Juninho, aos 27.