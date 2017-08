União Barbarense só deve definir técnico em outubro

Desde semana passada, Cláudio Britto e Pio Cruz já comandam avaliações garotos de 15 a 19 anos para montar um elenco para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta semana, o União Barbarense também confirmou que almeja candidatar Santa Bárbara d’Oeste como uma das sedes da competição de juniores. Mas, e o futebol profissional? Segundo a diretoria unionista, os trabalhos visando a Série A3 de 2018 também estão a todo vapor.

O foco principal é buscar parceiros e patrocinadores para atingir o orçamento de R$ 1 milhão estipulado para a próxima temporada. Paralelamente a isso, os dirigentes fazem contato com possíveis treinadores. Segundo o gerente de futebol Edvaldo Souza, o nome do novo técnico deve ser revelado entre o fim de setembro e o começo de outubro.

LEIA TAMBÉM: Presidente do Flamengo nega 'banana' para torcida, mas pede desculpas por gesto

Ele já admitiu conversas com Candinho Farias e Alberto Félix, mas afirma que ainda não há nada certo. Antes da Copa Paulista, o Leão da 13 também sondou Edson Vieira, no momento em que ele ainda não havia renovado com o Rio Branco. No entanto, como Vieira está empregado, num clube rival e no meio de uma competição, as negociações esfriaram.