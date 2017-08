União Barbarense quer definir treinador até o fim do mês

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

O GA (Grupo de Apoio) do União Barbarense acelerou o ritmo no planejamento para a temporada 2018. Em entrevista ao LIBERAL, o gerente de futebol, Edvaldo Souza, surpreendeu e revelou, nesta segunda-feira, que o treinador que vai comandar o clube no Campeonato Paulista da Série A3 será definido até o fim deste mês.

A saída de Edson Vieira do Rio Branco faz dele um nome forte nos bastidores. Outros técnicos especulados são Candinho Farias e Alberto Félix, todos com bom relacionamento com a atual diretoria unionista. A intenção do Leão da 13 é iniciar a pré-temporada em novembro ou no mais tardar dezembro, para não começar a preparação em atraso, como ocorreu nos últimos anos.

Nesta semana, os dirigentes do União também esperam definir a situação da candidatura de Santa Bárbara d’Oeste para sediar um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma reunião com o prefeito Denis Andia (PV) será agendada nos próximos dias.