União Barbarense marca primeiro teste visando Série A2

Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

O União Barbarense marcou seu primeiro jogo-treino visando o Campeonato Paulista da Série A2. A equipe comandada por Edson Leivinha enfrentará o Paulista, sábado (14), às 10 horas, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O teste ocorrerá após apenas oito dias de atividades do grupo, um dos últimos da A2 a iniciar a pré-temporada.

Até agora, a comissão técnica do Leão da 13 tem priorizado os treinos físicos e em campo reduzido. A partir desta quarta, a tendência é que Leivinha comece a esboçar um time titular e inclusive programe algum coletivo, entre quinta (12) e sexta (13).

Apesar do elenco já estar treinando há quase uma semana, o União mantém a “lei do silêncio” imposta pelo diretor executivo Emerson Melo. O clube alega que os jogadores contratados só poderão conceder entrevistas depois que assinarem contrato. Como o procedimento ainda não ocorreu, a apresentação oficial do plantel também foi adiada. A intenção da diretoria era ter apresentado os novos atletas na última segunda-feira (9).

ESTÁDIO. O União informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães será emitido nesta quarta-feira (11). Se isso ocorrer, o clube obterá o último documento que resta para liberar o estádio, que está interditado desde o fim de outubro. Depois disso, bastará enviar o AVCB à FPF (Federação Paulista de Futebol) para que a entidade volte a autorizar a realização de jogos no local.