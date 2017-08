União Barbarense inicia reforma no Departamento Médico

O União Barbarense deu início a uma reforma em seu DM (Departamento Médico) e espera contar com estrutura “de primeira” em 2018, quando disputará a Série A3 do Campeonato Paulista. A iniciativa é do fisioterapeuta Adriano Baldini, que trabalha há cinco anos no clube e resolveu bancar de seu próprio bolso as melhorias e até compra de novos equipamentos para o espaço.

Entre as ações, serão pintadas as paredes, instalados espelhos e adquiridas novas tecnologias. “Com 12 anos trabalhei como gandula neste clube, e hoje como coordenador do DM me sinto muito lisonjeado. Meu pensamento é ter um DM de time grande. Não quero nada em troca, só quero um ambiente sadio para cuidar dos meus atletas e pacientes particulares”, disse Baldini.

“Vou levar ao clube novas tecnologias para prevenção de lesões musculares também. Acredito que em 2018 vamos estar na Série A3, mas com um DM capacitado de Série A1”, finalizou.