União Barbarense faz teste contra o campeão brasileiro

O União Barbarense ainda não completou sequer duas semanas de treinamento para o Campeonato Paulista da Série A2, mas já terá um teste de fogo nesta quarta-feira (18). O Leão da 13 disputa jogo-treino contra o Palmeiras, às 16 horas, na Academia de Futebol, em São Paulo. Serão três tempos de 35 minutos durante a atividade que, para o alvinegro, não terá nada de amistosa.

O técnico Edson Leivinha quer que o grupo mostre a mesma aplicação do primeiro jogo-treino da pré-temporada, sábado passado, contra o Paulista (empate por 1 a 1), e ainda cobra atenção redobrada diante do atual campeão brasileiro, que aproveitará o amistoso para ver em campo pela primeira vez alguns de seus novos reforços, como Felipe Melo, Michel Bastos e Keno.

LEIA TAMBÉM: Diretoria da Portuguesa ainda tenta evitar leilão do estádio do Canindé

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

“Vamos pegar um time encorpado, de muita qualidade e que vai exigir muito da parte tática de nossos atletas. Vamos procurar colocar em prática o que temos treinado para atingir o objetivo de fazer um grande jogo. Se formos bem contra o Palmeiras, vai ser uma credencial boa para começarmos a competição”, aposta o treinador unionista.

Leivinha deve aproveitar pelo menos os dois primeiros períodos do jogo-treino de hoje para testar seu time considerado titular, com Altenir; Flávio, Maílson, Baggio e Raphael Soares; Fábio Gomes, Eduardo Erê, Léo e Kássio; Amauri e Douglas. No terceiro tempo, é provável que o restante do elenco seja testado. No Palmeiras, Eduardo Baptista também deve promover um rodízio.

Na última atividade do alviverde, nesta terça-feira, o treinador dividiu o grupo em duas equipes, ambas no esquema 4-1-4-1. Fernando Prass e Jailson se revezaram no gol. Nos times, o de colete reuniu os jogadores que estão em melhores condições físicas, com Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Thiago Santos; Róger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro.

LEIA TAMBÉM: Com reservas, Grêmio bate América-MG por 3 a 0 e segue na briga por vaga no G6

Já a equipe reserva foi composta por Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo; Keno, Raphael Veiga, Arouca e Erik; Lucas Barrios.

ONLINE. O União adotará o sistema de venda online de ingressos durante a Série A2. Nesta terça-feira, o secretário do clube, Aguinaldo Peruchi, passou por treinamento na empresa BWA. Segundo ele, o novo método tratá vantagens ao torcedor. “Vamos trazer mais facilidades aos nossos torcedores, além de economizar, pois com esse novo sistema não haverá sobra de ingressos”, destaca.

Os ingressos antecipados serão vendidos pelo site www.ingressofacil.com.br por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).