União Barbarense faz proposta e aguarda treinador

O nome é mantido em sigilo. Nos bastidores, comenta-se que Edson Vieira, que deixou o Rio Branco na segunda-feira, seja a opção número 1 da diretoria, até por já ter trabalhado no clube e inclusive conquistado um acesso com o Leão da 13, na Série A3 de 2008.

O União Barbarense está cada vez mais próximo de um acerto com um treinador para o Campeonato Paulista da Série A3. O gerente de futebol Edvaldo Souza afirmou que apresentou nesta semana uma proposta oficial a um técnico e aguarda por uma resposta.

Além de Edson Vieira, outros nomes já foram especulados pelo estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, como Candinho Farias e Alberto Félix. A intenção do Leão da 13 é dar início à pré-temporada em novembro ou, no mais tardar dezembro, para não repetir os problemas enfrentados nos últimos anos, quando teve pouco tempo de trabalho antes de estrear no Campeonato Paulista.