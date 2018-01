União Barbarense encerra Copinha com nova goleada

O União Barbarense se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior sofrendo mais uma goleada. Depois de ter levado 4 a 0 do Atlético-MG e 4 a 1 do Audax, o Leão da 13 foi atropelado por 6 a 1 pelo Rio Branco-ES, na tarde desta quarta-feira, no estádio José Liberatti, em Osasco.

Além de ter ficado na lanterna do Grupo 23, o União ainda tem, até o momento, a pior campanha entre todos os 128 participantes da Copinha, com três derrotas, dois gols marcados e 14 sofridos – o Corumbaense (MS), que entra em campo no fim da tarde desta quarta, pode superar a marca. Foto: Ricardo Moreira / Fotoarena / Estadão Conteúdo

No confronto em Osasco, o destaque foi o atacante Orelha. Ele marcou três gols ainda na etapa inicial, primeiro numa meia bicicleta, aos 3, depois desviando de cabeça, aos 21, e por fim cobrando pênalti com tranquilidade, aos 40. O gol de honra do Leão da 13 foi marcado por Ricardo Branco, aos 33, de falta.