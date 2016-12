União Barbarense aguarda por liberação de estádio

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O União Barbarense encerrará 2016 com seu estádio interditado, mas espera ter sua casa liberada nos primeiros dias de 2017. Segundo o presidente Jairo Araújo, todas as obras e vistorias dos órgãos competentes já foram feitas nos últimos meses e resta apenas o aguardo pela emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para que o estádio Antonio Guimarães possa voltar a abrir suas portas aos torcedores.

O local foi interditado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) no fim de outubro pelo vencimento do laudo de prevenção e combate de incêndio. O primeiro jogo do Leão da 13 em Santa Bárbara d’Oeste no Campeonato Paulista da Série A2 está marcado logo para a primeira rodada, no último fim de semana de janeiro, diante do Rio Claro.

A diretoria indicou à FPF o interesse em mandar a partida no dia 28, um sábado, às 17 horas, mas ainda aguarda o aval da entidade, o que deve ocorrer na próxima semana. Ao longo da primeira fase, o União fará nove jogos em casa e dez fora.