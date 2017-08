União avança em reunião voltada ao marketing

Sem ainda definir o futuro de sua parceria com a Bonnano Sports nas categorias de base, a diretoria e o GA (Grupo de Apoio) do União Barbarense tiveram uma reunião ontem para traçar estratégias no marketing. Foram alinhadas as cotas de patrocínio que serão oferecidas às empresas e comércios e lançadas algumas ideias na área, como novos planos de sócio-torcedor e de obtenção de colaboradores.

Ainda nesta semana, o Leão da 13 espera definir se vai candidatar Santa Bárbara d’Oeste como sede de um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. Apesar do interesse dos dirigentes e da prefeitura, por causa do aniversário de 200 anos da cidade, a candidatura só vai ser oficializada caso sejam assegurados todos os investidores necessários, sem gerar custos à Administração ou ao União.

