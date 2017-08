União adia anúncio de treinador da Série A3

O União Barbarense esperava anunciar o nome de seu novo treinador ainda esta semana, mas adiou a definição para semana que vem em virtude de viagens dos diretores Edvaldo Souza e José Valdemir Gallina. Segundo eles, as viagens não têm a ver com o clube. Nos últimos dias, os dirigentes se reuniram com ao menos dois técnicos, conforme apurado pela reportagem. Nos bastidores, no entanto, circulam quatro nomes.

Edson Vieira, que deixou o Rio Branco semana passada, seria o plano A. Ele conquistou um acesso de Série A3 com o Leão da 13 em 2008 e poderia voltar ao clube justamente no retorno do alvinegro à terceira divisão estadual. As duas partes, no entanto, ainda não chegaram a um consenso na parte salarial. Outros treinadores sondados são Alberto Félix, Candinho Farias e Claudemir Peixoto, todos com bom relacionamento com o atual GA (Grupo de Apoio) do União.

O Leão da 13 não quer fazer loucuras para a temporada 2018 e tem oferecido salários aquém do que os treinadores estavam acostumados. No entanto, com um planejamento financeiro e até orçamento elaborado para a Série A3, os dirigentes asseguram que vão conseguir manter os vencimentos em dia,

inclusive do elenco, o que pode garantir melhores condições de trabalho no dia a dia.