União acusa Boa de calote em transação de paraguaios

O União Barbarense acusa o Boa Esporte de “calote” na transação envolvendo os paraguaios Juan Melgarejo e Braian Samudio, em junho. Pelo empréstimo, a equipe mineira deveria ter pagado R$ 50 mil ao Leão da 13, que tem contrato com a dupla até 31 de dezembro. Segundo o presidente Jairo Araújo, o clube até recebeu dez cheques no valor de R$ 5 mil, mas todos voltaram.

O dirigente alega que tem tentado cobrar a diretoria do Boa nas últimas semanas, mas não tem conseguido contato. No time de Varginha, os paraguaios, que já haviam se destacado no primeiro semestre pelo União, ganharam ainda mais projeção, ao conquistarem o título do Campeonato Brasileiro da Série C.

O lateral-direito Melgarejo ainda não tem destino certo para a próxima temporada. Já o meia Samudio deve ser anunciado como reforço do Guarani nos próximos dias. No Bugre, ele voltará a trabalhar com Ney da Matta, seu treinador no Boa Esporte. A reportagem do LIBERAL solicitou uma entrevista com algum dirigente do time de Varginha ao assessor de imprensa do clube, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição