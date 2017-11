União oficializa volta de Jean Natal

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O União Barbarense oficializou ontem a volta do meia Jean Natal, que teve boa passagem pelo clube na Copa Paulista de 2015. Neste ano, ele defendeu o Santa Cruz de Natal (RN). Canhoto, o jogador de 25 anos faz o estilo “meia clássico”, com pouca movimentação, mas bom passe e visão de jogo. Jean Natal também era pretendido pelo Rio Branco, mas as partes não chegaram a um entendimento na parte financeira.

Outro atleta que pode retornar ao Leão da 13 é o goleiro Thiago Passos, de 31 anos, que defendeu o alvinegro de 2007 a 2012. Ele tem contrato com o São Caetano até dezembro e negocia uma rescisão amigável com a diretoria para assinar com outro clube. Desde 2014 no Azulão, Thiago Passos tem sido reserva nas últimas temporadas e mostrou a intenção de voltar a ganhar mais espaço.

“Existe a vontade de ambas as partes. Estou tendo pouco espaço no São Caetano, o treinador (Luis Carlos Martins) tem a metodologia de trabalho dele e não muda goleiros, e eu quero voltar a jogar de novo, ter outras oportunidades”, disse o goleiro à rádio Brasil de Santa Bárbara. “Minha família toda mora em Santa Bárbara, é um clube que está no meu coração, temos que ver alguns detalhes para acertarmos direitinho”, acrescentou.