Umtiti avança na recuperação e volta a treinar com o grupo no Barcelona

O zagueiro Samuel Umtiti deu um importante passo em sua recuperação. Nesta terça-feira, o defensor francês fez parte do treinamento com o restante do grupo do Barcelona e avançou em sua reabilitação após sofrer uma contusão no bíceps femoral da coxa direita.

A lesão de Umtiti ocorreu no empate com o Celta no início de dezembro, por 2 a 2, pelo Campeonato Espanhol, justamente no lance que resultou no segundo gol do adversário. Mas, embora tenha voltado a treinar com o grupo, a expectativa é de que o zagueiro francês permaneça se recuperando por cerca de um mês.

Essa contusão, aliás, foi uma das razões que motivou o Barcelona a investir na antecipação da chegada de Mina. Com a provável saída de Mascherano, o clube catalão ficaria apenas com Piqué e Vermaelen como opções ao setor até a recuperação do zagueiro francês.