Um mês após demissão, diretoria do São Paulo ‘rompe’ com a era Rogério Ceni

Menos de um mês depois de demitir o técnico Rogério Ceni, a diretoria do São Paulo modificou hábitos e determinações do ex-treinador no CT da Barra Funda, na capital paulista, e demitiu pessoas ligadas ao ídolo. A mudança mais flagrante para os torcedores é a presença dos familiares dos atletas no CT durante o período de treinamentos. A prática não era bem vista pelo ex-treinador, que chegou a repreender publicamente o meia Cícero durante o treino por ter levado seu filho. O ex-treinador não queria que os jogadores perdessem o foco nos treinos, principalmente com a sequência de resultados ruins no início do Campeonato Brasileiro.

Após a saída de Rogério Ceni, os filhos de Jucilei – os pequenos Kauan, de seis anos, e Roberth, de quatro – visitaram vários treinos por causa das férias escolares. O mesmo aconteceu com os filhos de Lugano e Marcinho. O técnico Dorival Junior é favorável às visitas. “A molecada está de férias e não quer ficar em casa. É uma alegria quando eles estão aqui. É importante ter esse incentivo da família”, afirmou o volante, citando a luta da equipe contra o rebaixamento.

Jogadores ouvidos pelo Estado afirmaram que o clima ficou “mais leve” com a saída do ex-treinador, embora o time ainda não tenha saído da zona de rebaixamento. Na semana que antecedeu o jogo contra o Flamengo, que acabou definindo a demissão do ídolo do cargo de técnico, os atletas relatam que os treinos eram tensos e carregados de reclamações.