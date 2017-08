Último invicto defende ponta da Copa Esper Embalagens

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

A 16ª Copa Esper Embalagens, disputada na Sede Náutica do Rio Branco, começa a sétima rodada da primeira fase hoje à noite, com a categoria Sênior. Todas as atenções se voltam para o Casa do Construtor/Max Imóveis, único invicto da competição, com três vitórias e três empates. O time lidera a categoria com 12 pontos, mas, se tropeçar na rodada, pode cair até três posições. Isso porque ele é seguido de perto por Mundo Animal/R-Tite (11 pontos), Coco Verde/Lojadosportoes.net (11) e Etiquetas Americana/Tecidos Tardivel (10).

No torneio, todas as equipes se enfrentam entre si em turno único. Os dois primeiros se classificam diretamente às semifinais, enquanto os outros oito precisarão disputar a repescagem. Na rodada de semana passada, o grande destaque ficou por conta do Escritório Lex, que goleou o Posto Portal/Casa Games por 8 a 3.

Os outros resultados foram: Etiquetas Americana/Tecidos Tardivel 2 x 4 Coco Verde/Lojadosportoes.net; Casa do Construtor/Max Imóveis 4 x 1 Microgestão Sistemas; Amantex/Patrimonium Confecções 5 x 2 Karisma Odontologia/Toco Representações e Centro Car/Puro Jeans 2 x 2 Mundo Animal/R-Tite.