Uendel está perto de fechar com o Inter

Enquanto o Corinthians define seu elenco para a próxima temporada, um nome tem se destacado em meio às negociações: Fernando Garcia. Ex-conselheiro do clube paulista, o empresário tem bom trânsito nos corredores do Parque São Jorge e influencia nas contratações e saídas dos atletas.

Ao todo, oito jogadores corintianos são representados pelo empresário: Walter, Vilson, Guilherme Arana, Maycon, Marlone, Léo Jabá, Uendel e Lucca. Destes, os dois últimos possuem boas chances de deixar a equipe.

Uendel é quem está em situação mais avançada. Apalavrado com o Internacional, o lateral-esquerdo deve defender o time gaúcho na Série B do Campeonato Brasileiro. “Está tudo muito bem encaminhado, deve fechar hoje (quarta-feira) ou amanhã (quinta)”, contou em entrevista ao Estado.

Lucca, por sua vez, recebeu sondagens de equipes como Internacional, Vasco e Ponte Preta. “Tem alguns times que querem ele. Se não fizer parte dos planos precisa ser emprestado. Vamos esperar pelo Corinthians, sua vontade é ficar”, revelou.

William Pottker, que brilhou pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, tendo terminado como um dos artilheiro com 14 gols, é agenciado por Garcia. Nos últimos dias, o Corinthians realizou uma proposta de R$ 6,7 milhões por 50% dos direitos econômicos do atacante. A oferta, contudo, foi rejeitada pela equipe campineira.

Segundo o agente, a negociação ainda não pode ser dada como encerrada. “O negócio está parado, mas acredito que nos próximos dias possamos ter novidades. Ainda não tem nada definido”, disse.

Até o momento, o Corinthians já oficializou as contratações de Jô, Kazim e Luidy. Os volantes Gabriel e Fellipe Bastos, o zagueiro Pablo e o meia Wagner são jogadores que podem chegar ao clube nos próximos dias.