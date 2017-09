Uefa planeja limitar amistosos a partir de 2018 e CBF luta para barrar competição

A Europa quer limitar o número de amistosos entre seleções e a CBF move uma ofensiva para tentar evitar que a Uefa coloque em prática a disputa da Liga das Nações, cuja realização foi anunciada no final de 2014. A primeira edição desta nova competição promovida pela entidade que controla o futebol europeu tem a sua fase inicial marcada para ocorrer entre setembro e novembro de 2018 e vai preencher muitas das datas do calendário internacional que anteriormente eram destinadas a amistosos.

O temor dos dirigentes brasileiros é o de que o Brasil não possa mais fazer partidas de preparação com seleções europeias e apenas consiga confrontar algumas das equipes mais poderosas do mundo durante uma Copa, em um risco que passará a afetar o time nacional a partir do ciclo que visa o Mundial de 2022, no Catar.

Anunciada após aprovação unânime das 54 federações filiadas à Uefa, a primeira edição da Liga das Nações está prevista para acabar em junho de 2019. E essa competição serve como uma resposta às críticas cada vez mais duras por parte de jogadores e de clubes de que amistosos estariam sendo organizados apenas com fins financeiros.