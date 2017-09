Uefa abre investigação contra o PSG por gastos na compra de jogadores

A Uefa anunciou a abertura de investigações contra o Paris Saint-Germain por conta de seus gastos de mais de 222 milhões de euros (R$ 825 milhões) na compra de jogadores, entre eles Neymar. A suspeita da entidade com sede na Suíça é de que o clube francês possa ter violado as regras do fair play financeiro, um mecanismo criado para impedir que clubes gastem mais do que arrecadam.

Num comunicado, a entidade indicou que a “câmara de investigação da Uefa abriu investigação formal sobre o PSG, como parte de um monitoramento dos clubes e com base nas regulações do fair play financeiro”.

Além de Neymar, o clube francês ainda anunciou a chegada de Kylian Mbappé, do Monaco. Inicialmente, ele foi contratado por empréstimo, mas com a possibilidade de compra por 188 milhões de euros (R$ 699 milhões) a partir de 2018.