Uchoa deixa clube e Rio Branco busca preparador de goleiros

No time profissional do Rio Branco, o preparador de goleiros Bruno Uchoa recebeu um convite da Matonense e deixou o clube americanense nesta quinta-feira. A diretoria do Tigre já corre atrás de outro profissional.

Vander Batistella, que já trabalhou no alvinegro, chegou a ser procurado pelos diretores Sandro Hiroshi e Dado Salau, mas optou por seguir comandando apenas a sua escola de goleiros Camisa 1, em Americana.

O nome mais cotado para assumir o cargo é Marcelo Ferro, ex-Oeste e Cuiabá. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nesta sexta-feira, o técnico João Batista comanda a última atividade antes do jogo-treino deste sábado, contra o XV de Piracicaba, às 10 horas, no campo da Usina Costa Pinto, da multinacional Raízen, em Piracicaba.

Será o terceiro amistoso da equipe na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3, o primeiro em 2017. Nos dois testes anteriores, disputados em dezembro, o time empatou com o Mogi Mirim por 1 a 1 e venceu o Velo Clube por 2 a 1.

