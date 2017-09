Turquia derrota Croácia e embola classificação no Grupo I das Eliminatórias

A seleção turca obteve um excelente resultado nesta terça-feira ao aproveitar o apoio de sua torcida e derrotar a Croácia por 1 a 0, em Eskisehir, pela oitava rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia.

O resultado embolou ainda mais a classificação da chave porque, em outra partida, também contando com o apoio de sua torcida, a Islândia venceu a Ucrânia por 2 a 0, em Reykjavik.

A Croácia, assim, se manteve líder, com 16 pontos, os mesmos da Islândia. Em seguida aparecem Ucrânia e Turquia, ambas com 14. As quatro seleções ainda têm chances de ir ao Mundial de 2018.