Tubarão perde invencibilidade no Varzeano

A segunda fase do Campeonato Barbarense de Futebol Amador começou com uma surpresa. O Tubarão, líder absoluto de seu grupo na primeira fase, perdeu a invencibilidade no Varzeanão ao ser derrotado pelo Esmeralda, por 3 a 1, no último sábado, no campo do Centro Esportivo Municipal Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho, no bairro São Francisco. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com isso, apenas um time segue invicto no torneio de Santa Bárbara d’Oeste: o União São Fernando, que venceu o Mollon por 2 a 1 na abertura da segunda fase e manteve sua ótima campanha na temporada, com seis vitórias e dois empates. Nesta etapa do campeonato, são duas chaves com quatro equipes.

Todos se enfrentam entre si, fazendo três jogos, e os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. No grupo C, largaram com o pé direito União São Fernando e Real Vista Alegre, enquanto no grupo D as equipes do Esmeralda e do Lado Leste somaram seus primeiros três pontos.