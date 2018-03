Troca de selos por álbum da Copa movimenta sede do LIBERAL

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Começou nesta segunda-feira (19) a troca dos selos publicados na capa do LIBERAL pelo álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo. Desde o período da manhã, a movimentação tem sido intensa na sede do jornal, na Rua Tamoio, 875, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. Os leitores que tiverem juntado dois dos três selos impressos no jornal entre a última sexta-feira e domingo têm até o dia 31 deste mês para ganhar o brinde no LIBERAL – além do livro ilustrado, os leitores são presenteados com seis cromos.

O álbum da Copa chega primeiro às mãos dos leitores do LIBERAL. Assinantes já receberam a publicação encartada na edição de domingo, enquanto aqueles que participaram da promoção podem iniciar a coleção já nesta segunda-feira, um dia antes do livro ilustrado começar a ser vendido nas bancas, pelo preço de R$ 7,90.

Um dos leitores que aproveitaram para iniciar a sua coleção depois da promoção do jornal foi Cleverson Barbosa, de 30 anos. “Trabalho num escritório contábil e já passei aqui para trocar não só os meus selos, mas do pessoal do serviço também. Desde semana passada todo mundo já estava na espera”, disse.

Interessados em reservar um horário para fazer a retirada sem filas podem mandar um e-mail para albumdacopa@liberal.com.br informando nome, telefone, endereço e CEP. A chegada do álbum representa o pontapé inicial para a coleção das 682 figurinhas necessárias para completar o livro ilustrado – que traz as imagens dos principais jogadores das 32 seleções, os estádios do Mundial e cromos metalizados – ao longo dos três meses que antecedem o Mundial.