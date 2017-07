Trinta e cinco anos após Tragédia do Sarriá, Brasil de 1982 ainda é reverenciado

Em sua gloriosa história de quem ostenta a única seleção pentacampeã mundial de futebol, o Brasil nem sempre conseguiu provocar nestas campanhas vitoriosas aquela sensação de encantamento que hipnotizou os torcedores do País durante a Copa de 1982, na Espanha. Com uma seleção com craques como Júnior, Zico, Sócrates e Falcão na equipe titular, despontou como grande favorita ao título, mas o time dirigido por Telê Santana acabou sendo eliminado da competição pela Itália ao sofrer uma doída derrota por 3 a 2 que está completando 35 anos nesta quarta-feira e até hoje é lembrada como um dos momentos mais traumáticos da história do time nacional.

No dia 5 de julho de 1982, o Brasil foi vítima do carrasco Paulo Rossi, autor dos três gols italianos naquele confronto que ficou conhecido como a Tragédia do Sarriá, em alusão ao nome do estádio que ficava em Barcelona e seria implodido em 1997, levando junto com suas ruínas a dura lembrança que ficou tatuada na alma do torcedor brasileiro. Torcedor que viu uma seleção fracassar mesmo com seu brilhantismo, que ainda deixa saudade e é reverenciado mundialmente pelo que exibiu naquela Copa.

Entrevistados pelo Estado para recordar o drama que viveram como titulares daquele time comandado por Telê Santana, o ex-zagueiro Oscar e o ex-camisa 10 Zico revelaram que ainda recebem cartas de fãs que continuam idolatrando a magia daquela seleção e deixam em segundo plano o insucesso esportivo que ajudou a promover o pragmatismo visto em outras gerações do time nacional, como por exemplo no Brasil que triunfou de maneira sofrida no Mundial de 1994.