Tribunal esportivo espanhol abre ação disciplinar contra Villar

O tribunal administrativo da Espanha para o esporte iniciou uma ação disciplinar contra o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Ángel Maria Villar, depois que ele foi preso em uma investigação sobre corrupção.

A abertura do procedimento disciplinar nesta segunda-feira deixa o caminho livre para a autoridade esportiva da Espanha, o Conselho Superior do Esporte, decidir se suspende temporariamente Villar nesta terça-feira, quando haverá uma reunião. A decisão do tribunal era esperada desde quinta-feira, quando o Conselho Superior do Esporte pediu ao tribunal para agir contra Villar após sua prisão.

LEIA TAMBÉM: Sem Fagner, Léo Príncipe treina entre os titulares do Corinthians

A liga espanhola, que dirige as duas principais divisões do clube de futebol e o torneio nacional feminino, anunciou nesta segunda-feira que participará do caso contra Villar como parte prejudicada. O presidente da liga, Javier Tebas, tem sido um crítico de longa data de Villar e da federação.