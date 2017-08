Três times põem invencibilidade à prova na Copa Zé Zazeri

As duas primeiras rodadas da Copa Zé Zázeri, principal competição de futebol amador de Americana, apontaram os times a serem batidos na primeira fase. No grupo A, Karatê e São Roque dividem a liderança com 100% de aproveitamento e buscam se isolar na ponta neste domingo. Já no grupo B, o Esporte Clube Novo Mundo aparece sozinho no primeiro lugar, com duas vitórias em dois jogos, e vai atrás do terceiro triunfo para disparar de vez. Foto: Carlos Marton - Divulgação

O curioso é que a campanha das equipes que ainda não tropeçaram no campeonato tem peculiaridades. O Karatê, por exemplo, tem se mostrado um time eficiente, ganhando seus jogos sem se expor na defesa. Prova disso é que o clube do bairro São Luiz é o único dos 13 participantes que ainda não levou gols. O ataque, apesar de tímido, balançou as redes três vezes, o suficiente para ocupar a liderança. Neste domingo, o Karatê tem o Cantareira como adversário.

No mesmo grupo, o São Roque tem pontuação igual ao Karatê, mas protagonizou jogos mais movimentados. Foram seis gols marcados e três sofridos até aqui, nas vitórias sobre Cantareira (2 a 1) e Americana (4 a 2). A equipe pega o São Vito amanhã.