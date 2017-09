Tremonti diz que vai correr em dobro para homenagear pai

Ainda emocionado pela morte de seu pai, Tiago Tremonti se reapresentou ao Rio Branco ontem e já se colocou à disposição do técnico Edson Fio para o jogo decisivo diante do São Paulo B, neste domingo, às 10 horas, no estádio Décio Vitta. Como ficou mais de dez dias sem treinar, Tremonti fez um trabalho físico à tarde na academia, em separado do grupo principal, que havia treinado no período da manhã no campo.

O meia promete correr em dobro depois do triste episódio que viveu no último sábado, quando se despediu de seu pai, Djaime Segantini, de 66 anos, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). “A vida segue. A perda é irreparável, o meu pai era o cara que mais me apoiava no futebol e sabia o quanto eu amo jogar. Agora mais do que nunca vou correr o dobro do que vinha correndo porque ele vai estar me assistindo mesmo lá do céu. Antes ele ficava sempre no radinho escutando meus jogos, e agora vai estar sempre comigo nas partidas”, disse Tremonti, que garantiu ter se reapresentado por ainda acreditar nas chances de classificação, ainda que o Tigre seja o lanterna de sua chave, restando duas rodadas para

o fim da primeira fase. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Voltei pra cá porque ainda acredito, senão podia falar com o Sandro (Hiroshi, gerente de futebol) e o pessoal da diretoria que nem voltaria mais para ficar junto dos meus familiares. Mas meus parentes sabem que isso é a única coisa que sei fazer e por isso estou à disposição do Fio e do Tony (Ferreira, auxiliar) para o próximo jogo”, assegurou.