Treino do Corinthians tem jogadas duras e Marquinhos Gabriel como titular

O técnico Fábio Carille promoveu mudanças na equipe do Corinthians para enfrentar a Chapecoense, quarta-feira, na Arena Condá. A principal delas é a presença do meia Marquinhos Gabriel no lugar de Clayson. Outra coisa que chamou a atenção da atividade realizada na manhã desta sexta-feira foi a sequência de jogadas ríspidas entre os reservas.

Marquinhos entrou bem no jogo contra o Vitória e por isso ganhou a posição. Jadson, que era o titular da posição, não participou da primeira parte da atividade comandada pelo treinador entre titulares e reservas e ficou treinando em separado, junto com Marciel, Clayton e Carlinhos.

LEIA TAMBÉM: Sob os olhares de Reinaldo Rueda, Flamengo perde para o Atlético-MG por 2 a 0

Além de Marquinhos, outras novidades na escalação do Corinthians serão o zagueiro Léo Santos no lugar de Balbuena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Moisés na vaga de Guilherme Arana, que sofreu lesão na coxa esquerda.