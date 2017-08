Treinadores de futebol se reúnem para exigir mudanças nas relações com os clubes

Técnicos de todo o País se reuniram nesta segunda-feira na sede da CBF para debater e apresentar uma série de reivindicações para proteger a categoria. Descontentes com o grande número de demissões – 12 treinadores perderam o emprego no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro -, eles querem, dentre outras coisas, limitar o número de contratações de técnicos ao longo das competições, a obrigação do pagamento de multas rescisórias antes de novos acordos, registro de contratos de todos os profissionais e validação dos certificados de técnicos brasileiros para atuar no exterior.

A intenção dos técnicos é de que a CBF estabeleça as regras no Regulamento Geral de Competições, o que faria as normas serem válidas para todos os campeonatos nacionais e evitaria, por exemplo, que tivessem que ser aprovadas pelos clubes na reunião arbitral que antecede as competições.

“Hoje, infelizmente, a nossa legislação está fazendo com que a gente ande muito atrás. Você se sente lesado. Nós não temos respaldo, não somos respeitados e não temos uma legislação que faça com que os clubes nos respeitem quando somos demitidos”, declarou Vagner Mancini, demitido pela Chapecoense no início do Brasileiro e hoje no Vitória.