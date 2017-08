Treinador do PSG afirma que Neymar está preparado para estrear neste domingo

Fora de campo, a documentação de Neymar está regularizada junto à Liga de Futebol da França (LFP, na sigla em francês). Dentro dele, está tudo pronto para o atacante brasileiro fazer a sua estreia no Paris Saint-Germain contra o Guingamp, neste domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês. É o que garante o técnico Unai Emery, após o treinamento da equipe parisiense nesta sexta-feira.

“Se a transferência é homologada, ele (Neymar) está preparado para fazer parte do grupo e para jogar toda a partida. Todos nós estamos com muita vontade de vê-lo estrear”, disse o treinador do Paris Saint-Germain, pouco antes da confirmação que o Barcelona, com o dinheiro na conta, enviou o certificado de transferência internacional aos franceses.

Unai Emery revelou que terá uma conversa mais reservada com Neymar neste sábado, após o último treinamento antes da viagem a Guingamp. O treinador disse que o brasileiro realizou bons treinos durante a semana e que sua adaptação ao futebol francês está em seu caminho normal. “Em muitas coisas o Campeonato Francês se parece com o Espanhol”, afirmou.