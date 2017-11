Treinador do Japão elogia Brasil, mas diz que sua seleção dominou segundo tempo

Jogando contra aquela que considera a melhor equipe do mundo, o Brasil, o treinador do Japão, Vahid Halilhodzic, se disse insatisfeito pela derrota por 3 a 1 sofrida no amistoso realizado nesta sexta-feira, em Lille, na França. Segundo o técnico franco-belga, o pênalti apitado com o auxílio da arbitragem de vídeo no início do jogo desestabilizou o time japonês, que teria sido “ingênuo” no primeiro tempo. No segundo, afirmou, sua equipe equilibrou o jogo, chegou a dominar a posse de bola, mas “respeitou demais os jogadores brasileiros”.

Halilhodzic é ao que tudo indica um fã do futebol da seleção e de Tite como treinador. Em sua entrevista coletiva, o treinador frisou em vários momentos que considera o Brasil a melhor equipe do mundo no momento, dona de um contra-ataque irresistível, e com jogadas rápidas. “O Brasil é outro mundo. É preciso ser realista e sincero”, afirmou. “Jamais conheci uma geração brasileira que defende em bloco, com marcação baixa. Nunca vi a equipe do Brasil assim.”

Mas, mesmo frente a essa equipe, lamentou que o Japão não tenha tido mais segurança e força mental para resistir aos ídolos brasileiros. “Não sei o que se passou na cabeça dos jogadores no primeiro tempo. Teve o pênalti apitado graças ao famoso vídeo, que desestabilizou um pouco a equipe. E, jogando contra o Brasil, que é a melhor equipe do mundo neste momento ”, lamentou Halilhodzic. “No intervalo, fiz algumas alterações. Disse aos jogadores que se marcássemos um gol, talvez houvesse um segundo e um terceiro. Houve um segundo gol, mas anulado por impedimento.”