Transferências entre times do Brasil e do exterior já somam quase R$ 1 bi em 2017

Os valores envolvendo negociações de atletas do Brasil com o exterior aumentaram 67% em relação ao ano passado. Segundo dados da CBF, somente este ano 1.181 transações de entrada ou saída do futebol brasileiro foram registradas nos primeiros sete meses do ano. O montante envolvido nas negociações chegou a quase R$ 1 bilhão.

Os dados foram levantados pela Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento da CBF, que utilizou informações registradas no sistema de transações da Fifa. A confederação comparou os períodos compreendidos entre a janela de transferência do início do ano e o primeiro mês da janela de meio de ano – o intervalo foi o mesmo em 2016 e 2017.

Segundo o relatório da CBF, nos sete primeiros meses deste ano foram registradas 1.181 negociações entre clubes do Brasil e do exterior, considerando entrada e saída de atletas. Dessas transferências, 123 envolveram transações financeiras que somaram R$ 960.704.166,36.