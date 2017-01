Tottenham goleia Watford e se consolida entre os 4 primeiros do Inglês

O Tottenham manteve o embalo no Campeonato Inglês no seu primeiro compromisso em 2017. Neste domingo, mesmo atuando fora de casa, o time londrino goleou o Watford por 4 a 1, em duelo válido pela 19ª rodada, se consolidando de vez na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo deste domingo foi o quarto consecutivo do Tottenham, que chegou aos 39 pontos, em terceiro lugar no Inglês, mas sob risco de ser ultrapassado pelo Arsenal, que ainda neste domingo vai encarar o Crystal Palace, em casa. Já o Watford soma 22 pontos, em 13º lugar, e passa por péssimo momento, pois venceu apenas um dos últimos sete compromissos.

LEIA TAMBÉM: Goiás faz 3 a 0 no CRB e fica ainda mais longe da zona do rebaixamento na Série B

Dele Alli e Harry Kane brilharam mais uma vez pelo Tottenham, com dois gols cada. E quem marcou primeiro foi Kane, aos 27 minutos, quando abriu o placar ao finalizar na saída de Gomes após receber passe de Trippier. A parceira entre ele voltou a funcionar aos 33, quando Trippier cruzou rasteiro para Kane fazer 2 a 0.

Depois foi a vez de Dele Alli brilhar em curto espaço de tempo. Aos 41 minutos, ele ampliou a vantagem do Tottenham. E no minuto inicial da segunda etapa, ele marcou o quarto gol do time londrino. O Watford só reagiu nos acréscimos do segundo tempo, quando marcou o seu único gol da partida, com Kaboul, após confusão na grande área.

Assim, o Tottenham segue firme na sua luta para disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Após ficar cinco anos fora do torneio, o time voltou a jogar na atual edição, mas foi eliminado logo na fase de grupos. O seu próximo compromisso será um enorme desafio, diante do líder Chelsea, na quarta-feira, em casa. Já o Watford tentará reagir contra o Stoke City, fora de casa, nesta terça.

LEIA TAMBÉM: Após tragédia aérea que matou 71 pessoas, Chapecó recebe seus heróis neste sábado