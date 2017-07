Torneio do Iate começa com média de 6 gols por jogo

O Campeonato Interno de Futebol Minicampo do Iate Clube de Americana teve o início da edição do segundo semestre no último fim de semana, com 31 gols em cinco partidas, média superior a seis por jogo.

O destaque ficou por conta do Nossa Casinha, que goleou o Z Sport por 6 a 2. Os demais resultados foram: New Sport 2 x 2 Asa Vita, Orion 3 x 5 Vistoria São Paulo, Conceito Sport 3 x 4 Multi Malhas e IOD 1 x 3 Factoplast. O Têxtil PBS folga na primeira rodada do torneio. O regulamento prevê que os 11 times participantes se enfrentem em turno único, se classificando os oito melhores.

Na Sede Náutica do Rio Branco, a 16ª Copa Esper Embalagens começou na última quinta-feira com cinco jogos da categoria Sênior. No sábado, a categoria Jovens teve sua rodada de abertura com outras cinco partidas: Apollo Conveniência/Jr Duarte Imobiliária 0 x 2 Bar do Rio Branco; Maciel Refeições/Z Sport 1 x 4 Trevilub/Manserv Logística; Andrade Assessoria Contábil 2 x 6 FK Fernandes Lavagens/Viel Seguros; Tapeçaria Americana 0 x 1 Cosma/Max Imóveis e Marcenaria Paparotti 1 x 4 L&L Express/Junior Polimentos.