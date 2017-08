Torneio de futsal leva 40 times a Hortolândia

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A Copa Municipal e Regional de Futsal, organizada pela LHF (Liga Hortolandense de Futsal), terá a participação de 40 times neste ano. Entre eles, haverá equipes de cidades como Monte Mor, Campinas e Sumaré. A abertura da competição será sábado, com uma partida amistosa entre jogadores selecionados que se destacaram na Copa Horto da modalidade. O jogo será disputado às 19 horas no ginásio Victor Savalla, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A cidade-sede Hortolândia será representada por 20 clubes: Threth Futsal, Real Street, Geração DSD, Milan, Unidos São Jorge, União Futsal, Real Amanda, Maresias, Vinte e 5, Hungria F.C, Só Elite Futsal, E.C. Remanso, Falcões, Pode Pá Futsal, Strickers, Bahia de Munique, Moleques Travessos, Alvi Negros, Unidos Futsal e Chelsea. Na primeira fase, equipes de Hortolândia jogam entre si, assim como os times da região.

No decorrer do campeonato podem acontecer confrontos intermunicipais. Os jogos acontecerão no ginásio Victor Savalla e na quadra do Colégio Salvador Zacharias Pereira Júnior, no Jardim Novo Ângulo, todos com entrada gratuita para o público. “A Prefeitura apoiará mais uma iniciativa para o incentivo do esporte na cidade. Os jogos serão um meio de entretenimento gratuito para o público e esperamos que a comunidade esportiva de Hortolândia compareça às partidas e torça pelo seu time preferido”, convida o secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Francisco Raimundo da Silva.