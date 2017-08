Torcida é liberada pela diretoria e conversa com jogadores do Botafogo em treino

O treino do Botafogo nesta sexta-feira foi marcado por uma conversa dos jogadores com alguns torcedores no Engenhão. Cerca de 30 botafoguenses compareceram ao estádio e, liberados pela diretoria, falaram com o elenco alvinegro. De acordo com os atletas, o bate-papo foi bastante tranquilo e o que se ouviu foi a manifestação de apoio após a eliminação da Copa do Brasil.

“Foi uma conversa boa, eles sabem que o Botafogo está fazendo na temporada. Vamos trabalhar muito para chegar bem longe na Libertadores e darmos o nosso melhor no Brasileiro”, declarou o capitão da equipe, o zagueiro Joel Carli.

O argentino foi um sentido desfalque na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na última quarta, que selou a queda do Botafogo da Copa do Brasil. Um dos líderes do elenco, ele viu como positiva a conversa com os torcedores e afirmou que a tristeza dos botafoguenses com a eliminação é a mesma dos jogadores.