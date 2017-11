Torcida do Corinthians passa susto, mas dá show em jogo do título brasileiro

Antes do jogo, uma chuva de selfies, mensagens de otimismo e ansiedade tomaram conta das redes sociais. Nas ruas entorno da arena, um misto de confiança e desconfiança, afinal de contas, muitos torcedores acham que “cantar vitória antes do tempo” dá azar. Valia tudo para evitar um tropeço. Os portões do Itaquerão abriram para o público por volta das 19h45 e muitos torcedores saíram em disparada para seus lugares, como se quisessem que as horas passassem mais rápidas, para chegar logo o jogo.

Um prêmio a uma torcida que não desistiu do time em momento algum durante toda a partida. A ansiedade e o silêncio em alguns momentos parecia mais ser uma forma de ajudar o time a se concentrar do que medo de que o título não fosse conquistado nesta quarta-feira.

Foi sofrido, como o torcedor corintiano gosta. Afinal de contas, eles dizem que para o Corinthians tudo é mais sofrido. A virada diante do Fluminense teve como fundo musical o grito que estava entalado na garganta dos pouco mais de 45 mil presentes no estádio Itaquerão. Enfim, após o susto, ecoou o “é campeão” e de virada, para ficar ainda mais bonito.

A ansiedade fez com que os cânticos antes da bola rolar fossem tímidos. No momento que o sistema de som anunciou a escalação, Romero e Jô foram os mais aplaudidos. Pouco antes dos jogadores pisarem no gramado, o grito foi de “vamos, vamos Corinthians, essa noite, nós temos que ganhar”. Era uma mistura de aviso e pedido da Fiel Torcida.

Era só ganhar. Fácil, não? Mas o título não podia vir assim, com tanta facilidade. Logo no primeiro minuto, Henrique calou a arena. Demorou para a torcida acordar, após o baque, mas logo a decepção deu lugar à esperança. E os gritos de apoio voltaram firme, mesmo sem a equipe conseguir responder em campo.

No segundo tempo, tudo mudou e com o personagem preferido dos torcedores. Jô, um torcedor que tem a oportunidade de defender o seu time de coração, marcou os dois gols relâmpagos e fez a arena explodir de alegria e alívio. Era o resultado preciso para o título.

O tempo passava e ninguém se atrevia a comemorar. Nem mesmo os torcedores mais famosos presentes no Itaquerão, como Ronaldo Fenômeno (que comemorou fervorosamente os gols) e o surfista Gabriel Medina. A família do técnico Fábio Carille também esteve presente. Todos esperando a hora certa de comemorar.

Então, coube a Jadson acabar com o sofrimento e marcar o terceiro. Acabou, o grito de “É campeão” virou realidade, em meio a uma arena tomada pela fumaça dos sinalizadores acessos após o terceiro gol.

Para a festa ficar completa, faltava Danilo. O estádio em peso pediu sua entrada e Fábio Carille atendeu. Um momento emocionante na arena. Sem jogar desde o dia 31 de julho do ano passado, por causa de uma grave lesão, o experiente jogador entrou para fazer parte da celebração e dar ainda mais alegria para os corintianos.

Não faltava mais nada. Vitória de virada, primeiro título conquistado na arena, com Danilo em campo e Jô, o artilheiro e xodó da torcida, fazendo a diferença. Apito final, o hino sendo cantado e a certeza. O Corinthians é o campeão brasileiro e tendo sua torcida como um dos destaques do Brasileiro.

MAIS FESTA – O Corinthians deverá receber a taça de campeão brasileiro no próximo dia 26 na partida contra o Atlético Mineiro, pela 37.ª rodada, no Itaquerão. A CBF chegou a cogitar a possibilidade de levar o troféu para o estádio nesta quarta-feira, mas, depois de consultar o próprio clube paulista, desistiu da ideia.

Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, o Corinthians enfrentará o Flamengo, neste domingo, no Rio de Janeiro, mas a festa está sendo preparada pela diretoria para o próximo jogo no Itaquerão. Dia de lotar a arena novamente.