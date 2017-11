Torcida do Corinthians abraça o time e garante recorde de público no Brasileirão

Foram 1.124.214 ingressos vendidos no ano, 714.112 deles no Campeonato Brasileiro. Em sua terceira temporada completa no estádio Itaquerão, em São Paulo, o Corinthians estabeleceu ainda mais sua força como mandante. Assim como em outros episódios marcantes de sua história, a torcida protagonizou mais uma invasão. Desta vez, ela se deu nas próprias dependências do clube.

As incertezas sobre o elenco fizeram com que o estádio registrasse seus piores públicos no começo do ano, chegando próximo dos 10 mil pagantes. No entanto, depois da vitória contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, em fevereiro, o torcedor não abandonou mais o time. O ponto alto desta sinergia aconteceu no primeiro final de semana deste mês, antes do clássico contra o Palmeiras, pela 32.ª rodada.

Na véspera do dérbi, 32 mil corintianos tomaram as arquibancadas do Itaquerão para apoiar o time. No dia do jogo, 46.090 torcedores quebraram o recorde de público do estádio e empurraram o líder para dentro do adversário: 3 a 2. “Acho que a torcida foi maravilhosa. Foi ela que deu o pontapé inicial, que foi empurrar desde o treino. 32 mil pessoas! Nunca vi isso na minha vida. Veio apoiar e o time correspondeu”, disse Jô após o clássico.